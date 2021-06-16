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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama kullanıma sunuldu

EDİRNE - 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama kullanıma sunuldu

- EGİAD Başkanı Hakan İnci'nin konuşması - Toplantıdan detay görüntüler Edirne 'nin 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama kullanıma sunulduEDİRNE (AA) - Edirne Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ve Bulgaristan'ın Euro Club Women Derneği iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Edirne 'nin 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama hazırlandı.EGİAD Başkanı Hakan İnci, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, mobil uygulamanın hizmete girdiğini ve kullanıcıların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Mobil uygulamanın Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olarak 3 dilde hizmet verdiğini aktaran İnci, "Kentimizdeki 150 işletme ve 500 tarihi ve kültürel yer hem fotoğrafları hem açıklamaları hem de ulaşım yollarıyla kullanıcıların hizmetinde." dedi.
İnci, Edirne 'nin tanıtımına ve turizmine katkı verecek bir uygulamanın hizmete girmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını ifade etti.
Edirne 'nin önemli bir turizm kenti olduğunu ve tanıtım çalışmalarına önem verdiklerini anlatan İnci, "Bu uygulamanın Edirne turizmine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaman içerisinde yeni açılan işletmeler oldukça ve tarihi yeni keşifler oldukça mobil aplikasyona güncellemeler yapacağız. Düzenli bir güncelleme yapılmasını sağlayacağız. Önemli bir çalışma oldu, ciddi bir yatırım ve emek var. Bunun boşa gitmemesi lazım. Projenin yaşaması ve devamlılığı için çalışacağız." şeklinde konuştu.
İnci, Kovid - 19 vakalarının azalması ve ülkeler arası aşı sertifikası anlaşmalarının yapılmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turist sayısında artış yaşanacağını dile getirdi.

Toplantı Nani Aşı Mobil Uygulama İngilizce 

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