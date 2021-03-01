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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Edirne'den yola çıktı

EDİRNE - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Edirne'den yola çıktı

- Bayrak teslim töreninden görüntüler18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Edirne 'den yola çıktıEDİRNE (AA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek ay yıldızlı bayrak, Edirne 'den yola çıktı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan gençler, Türk bayrağını Çanakkale'ye götürecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Valilikte düzenlenen törenle çocuk sitesinde kalan bir gence verdiği Türk bayrağının devletin birliğini ve bütünlüğünü temsil ettiğini belirterek, "Bağımsızlık, birlik ve bütünlük timsali olan bu bayrağı sizlere teslim ediyorum." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da etkinlik ile vatan ve bayrak sevgisinin geliştirilmesi, şehitlik olgusunun milli ve manevi, yüksek insani değerle işlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.
Marmara Bölgesini temsilen Edirne Valiliği'nden yola çıkan Türk bayrağı, bölge illerindeki teslim törenlerinin ardından 18 Mart'ta Çanakkale Şehitliğinde göndere çekilecek.

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