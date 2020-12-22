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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
‘Ebüzziya Sergisi’ 15 Şubat’a kadar devam edecek

‘Ebüzziya Sergisi’ 15 Şubat’a kadar devam edecek

Sergiden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Serüven Araştırmacı 


- Matbaacılık tarihinin 150 yıllık gelişimine önemli katkılar sağlayan Ebüzziya Tevfik Bey’in kurucusu olduğu, Matbaa-i Ebüzziya çalışmalarının yer aldığı, “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisi, yoğun talep üzerine 15 Şubat 2021 tarihine kadar Kazlıçeşme Sanat’ta ziyarete açık olacak. ‘Matbaa-i Ebüzziya’nın kurucusu olan Ebüzziya Tevfik Bey’in kişisel çalışmalarının ve 1881’den 1949 yılına kadar devam eden Ebüzziya Ailesi’nin matbaacılık serüveninin tüm detaylarıyla anlatıldığı “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisi, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde görülmeye devam ediyor. Türkiye'nin 150 yılına tanıklık eden Ebüzziya ailesinin İSAM Kütüphanesi tarafından araştırmacılara açılan zengin arşivi ve aile üyelerinden derlenen kişisel koleksiyonları bir sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde ilk prömiyerini yapan “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisi, sanatseverlerden gelen yoğun talep üzerine 15 Şubat 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergi, Pazartesi günleri haricinde haftanın altı günü 10.00 - 17.00 arası ziyaret edilebiliyor. (EG-
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