Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor

--vatandaşlara kedisini sorması

--afişleri yapıştırması

--röp

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Elazığ’da anasınıfı öğretmeni Ebru Çiçek, kayıp kedisini sokak sokak arıyor. Çıkardığı afişleri her yere asan Çiçek, bulana ödül vereceğini ve çocuğu olan ailenin bir aylık okul masrafını karşılayacağını aktardı. Elazığ’da anasınıfı öğretmeni olan Ebru Çiçek’in (30) kedisi Mia, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Santral Caddesinde kayboldu. Mia’nın annesi öldükten sonra ona çocuğu gibi bakan Çiçek, sokak sokak gezerek kedisini arıyor. Mahallede birçok noktaya kedisinin resmini bastırdığı afişleri asan Çiçek , biran önce kedisine kavuşmak için görenlerden yardım istedi. Mahallede gördüğü herkese kedisinin fotoğrafını gösteren Çiçek, bulana ödül ve çocuğu olan ailenin bir aylık okul masrafını karşılayacağını ifade etti.

Mia’nın annesi ile 4 yıl beraber kaldıklarını belirten Ebru Çicek, “Birkaç kez doğum yaptı ve yavrularını çok güzel yerlere sahiplendirdim. Annesi en son Mia’yı doğurduğu zaman birkaç gün sonra öldü. Mia daha çok küçüktü. Biz geceleri beraber uyur, beraber kalkardık. Geceleri 3-4 kere kalkıp biberonla kendisine süt verirdim. 2 yıldır hayatımızın bir parçası oldu. Ben Karakoçan ilçesinde öğretmenlik yapıyorum. Burada annem bakıyordu. Yaz boyu bahçedeydi ve doğayı çok sevdi. Ama Pazar günü babam getirirken kaçmış. Gören duyan varsa insanlık adına kedimi bana getirsinler. Sokak soka arıyorum. Bugün de işten izin aldım ve geldim. İznim olsa saatlerce arayacağım. Emniyet güçlerimizin de haberi var. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Gören varsa ilana numaramı yazdım. Bir miktar para vereceğim. Çocuğu olanında bir aylık okul masrafını karşılayacağım. Çünkü bende bir öğretmenim. Yardım etmek istiyorum. Sadece kedim bulunsun başka bir şey istemiyorum” dedi.

Sokak sokak gezdiğini anımsatan Çiçek, “Çocuklar gördük falan dedi.

İnşallah doğrudur ve birkaç güne kadar buluruz. Ben sözümde duracağım. Bizim inşalarımız da duyarlı olurlar. Belki benimle dalga geçeceksiniz ama hayvan bakmak çok farklı. İnsandan daha vefalı. Buna emin olun. Kediler aslında nankör değil çok vefalıdır. Mia her sabah giderdi akşam bir daha eve geri gelirdi” diye konuştu.

(CK-HİV-



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