Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Eber Gölü yine alevlere teslim oldu

Eber Gölü yine alevlere teslim oldu

Alevlerden farklı planlarda görüntü

Jandarma Karabağ Karahisar Ekmek Teknesi Yangına Müdahale 

-Bayram Arıkan röportaj
-Arşiv

( AFYON KARAHİSAR)- Gölün su olmayan bölümlerinde çıkan yangında 1,5 kilometrekarelik alandaki kamışlar yandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan ve kamış üretimi ile ünlü Eber Gölü’nde yine yangın çıktı. Kuraklık dolayısı ile gölde suların çekildiği bölgelerde hafta başında olduğu gibi yine yangın çıkarken, bu seferki yangında ise yaklaşık 1,5 kilometrekarelik alandaki kamışlar alevlere teslim oldu. Olay, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde meydana geldi. Akşama doğru gölün sularının çekildiği 3 noktada meydana gelen yangın gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Göl arazisinde dumanları ve ateşi gören köylüler durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipler bölgede sabotaj iddiaları üzerine inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Eber Gölü'nde kamış kesimi ve rehberlik yaparak geçimini sağlayan Bayram Arıkan isimli vatandaş, gölde meydana gelen yangınların arttığını söyleyerek duruma çare bulunmasını istedi. Arıkan, yangınla birlikte üzücü bir olay yaşadıklarını ifade ederek, “Geçimimi sak kesimi ve rehberlik ile karşılıyorum. Vatandaşın ekmek teknesi yanıyor, gölde su olmadığı için. Bu gün yine yanıyor, gölde su olmadığı için yangınlar çıkıyor. Şuan tam bilmiyorum ama bayağı bir alan yandı” diye konuştu.
Gölde çıkan yangınlarda 2,1 kilometrekareden fazla alan zarar gördü Derekarabağ Köyü Muhtarı Mevlüt Günyaz ise göl kenarındaki yaklaşık 1 buçuk kilometre karelik alandaki kamışların zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan, geçtiğimiz 8 Aralık ta çıkan yangınla birlikte gölde toplamda zarar gören alan miktarının 2,1 kilometrekareden fazla olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yangınların çıkış nedeni ve sorumlularının bulunması için başlattığı inceleme çalışmaları ise devam ediyor. (GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement