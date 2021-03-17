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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eber Gölü’nde yangın çıktı

Eber Gölü’nde yangın çıktı

Göldeki yangından detay görüntüler

Göller Jandarma Bild Karahisar Yangına Müdahale 

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan ve son aylarda içerisinde bulunan sazlıklarda çıkan yangınların ardı arkası kesilmeyen Eber Gölü'nde bir kez daha yangın çıktı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Çay ilçesi sınırlarında bulanan Eber Gölü’nde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Göl sularının çekildiği bölgede meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Yangını söndürmek için bölgeye gelen İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Gölde daha önce de birçok kez yangınlar meydana gelmiş ve kamışlar yangından zarar görmüştü. Gölde yanan kamışlar Bolvadin ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Yangını kim yada kimlerin çıkardığı bilinmezken 3 bin metre karelik sazlık alan yangından zarar gördü.
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