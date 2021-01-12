Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Eber gölü bir kez daha alevlere teslim oldu

- Eber gölü bir kez daha alevlere teslim oldu

-Yangından cep telefonu görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Kan Gölü Jandarma Karahisar Cep Telefonu Yangına Müdahale 


- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan ve kamış üretimi ile ünlü Eber Gölü’nde yine yangın çıktı. Daha öncede birçok kez yangın çıkan gölün ilk belirlemelere göre yüzde 40’lık bir bölümünün alevlere teslim olduğu öğrenildi. Yangın Bolvadin ilçesi Dibev köyü yolağından Çay yolağına kadar kısımda meydana geldi. Bu akşam gölün sularının çekildiği bölgede çıkan yangın nedeniyle gölde alevler ve dumanlar yükseldi. Göl arazisinde dumanları ve ateşi gören köylüler durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Yangını söndürmek için bölgeye gelen İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Gölde daha öncede bir çok kez yangınlar meydana gelmiş ve bir çok kamış yangından zarar görmüştü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı