- Eber gölü bir kez daha alevlere teslim oldu



- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan ve kamış üretimi ile ünlü Eber Gölü’nde yine yangın çıktı. Daha öncede birçok kez yangın çıkan gölün ilk belirlemelere göre yüzde 40’lık bir bölümünün alevlere teslim olduğu öğrenildi. Yangın Bolvadin ilçesi Dibev köyü yolağından Çay yolağına kadar kısımda meydana geldi. Bu akşam gölün sularının çekildiği bölgede çıkan yangın nedeniyle gölde alevler ve dumanlar yükseldi. Göl arazisinde dumanları ve ateşi gören köylüler durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Yangını söndürmek için bölgeye gelen İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Gölde daha öncede bir çok kez yangınlar meydana gelmiş ve bir çok kamış yangından zarar görmüştü.



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