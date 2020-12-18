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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
EBA’ya bağlanamayan minikler şebeke istiyor

EBA’ya bağlanamayan minikler şebeke istiyor

Köyden detaylar

Eğitim Sistemi Baz İstasyonu Ders Çalış Öğretmenler Taşımalı Eğitim 

-Öğrencilerden detay
-Tepeye çıkan öğrencilerden detaylar
-Ahır damında şebeke arayan öğrenciler
-Cep telefonlarıyla şebeke aramalarından detaylar
-Ders çalışmalardan detaylar
-Röportajlar

( HAKKARİ -ÖZEL)- Hakkarili çocuklar bir yıldır ders başı yapmadı- Oğul köyü öğrencileri ahır damında ders çalışıyor- Bilgisayarları var ama şebekeleri yok HAKKARİ

- Hakkari’de bilgisayar, tablet ve cep telefonları olmasına rağmen yaklaşık bir yıldır Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ve canlı derslere bağlanamayan öğrenciler derslere katılabilmek için ahır damında şebeke arıyor. Sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini ifade eden minikler, yetkililerden baz istasyonu istiyor. Hakkari kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve pandemiden önce taşımalı eğitim hizmeti alan Oğul köyünde yaşayan öğrenciler, köyde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin olmaması nedeniyle EBA’dan verilen uzaktan eğitim sistemine bir yıldır bağlayamıyor. Derslerinde geri kalmamak için her gün ahırların bulunduğu tepeye tırmanan öğrenciler, burada saatlerce şebeke arayıp EBA'ya bağlanmaya çalışıyor. Ahır damında bir dilim şebekeye ulaşan fakat internetin ağır olması nedeniyle derslere bağlanamayan minik öğrenciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yaklaşık 250 haneden oluşan ve 60 öğrencisi bulunan Oğul köyü vadisinde 5 mahalle aynı sıkıntıyı yaşıyor. Köyde diz üstü bilgisayar ve cep telefonu sıkıntısı olmayan öğrenciler yetkililerden baz istasyonu istiyor. Köylerinde şebeke olmadığı için öğrencilerinin EBA ve canlı derslere bağlanamadığı ifade eden Halil Adıyaman, ”Kent merkezine en yakın köyde yaşıyoruz. Şebeke için ilgili yerlere defalarca dilekçe verdik. Öğrencilerimiz zaten taşımalı eğitimle Çimenli köyü okuluna gidiyordu. Öğrencilerimiz pandemiden dolayı bir yıldır okula gidemiyor. EBA’ya da bir yıldır bağlanamıyorlar. Öğrencilerimiz derslere bağlanmak için ahır damı üzerine gelip şebeke arıyor. Tabi burada bir dilim çekiyor. Oda bağlantı için yeterli olmuyor. Valimiz İdris Akbıyık ve Millet Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’tan köyümüze baz istasyonu kurulmasını istiyoruz” diye konuştu.
Ahır damında şebeke arayan Çimenli İlkokulu ve Ortaokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Hivjin Adıyaman ise köylerinde şebeke olmadığı için derslere katılamadıklarını belirterek, ahır damında şebeke aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi Öğrencilerden Delil Adıyaman da,” Zap vadisinde bulunan köylerinde şebeke çekmediği için köyün yukarısında bulunan ahırlar bölgesine gelerek ahır damında soğuk havaya rağmen şebeke aradıklarını ve buldukları bir dilimlik şebekeye de bağlanamadıklarını” ifade etti.
Civan Adıyaman ise ”Öğretmen ve sınıf arkadaşlarını çok özledikleri ve bunun için canlı derslere bağlanmak için şebeke aramaya çıktıklarını” söyledi.

(MK-ŞAK-
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