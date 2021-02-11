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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
E5’i kilitleyen kaza: 2 yaralı

E5’i kilitleyen kaza: 2 yaralı

Kazaya karışan yolcu minibüsü

İlk Müdahale Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 

-E5 Trafik
-Minibüsün çekiciye yüklenmesi
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E5 Karayolu Sefaköy mevkiinde bir yolcu minibüsü bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, iş saatinde gerçekleşen kazadan dolayı E5 üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında E5 Karayolu Sefaköy-Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan Ahmet K. kontrolündeki 34 DAR 788 plakalı Hyundai yolcu minibüsü bariyerlere çarptı. O sırada yoldan geçen diğer araçlar minibüse çarpmamak için manevra yaptı. 4 aracın E5 Karayolu üzerinde kalmasıyla yol tamamen kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolun trafiğe kapanmasından dolayı, trafik akışını yan yoldan sağladı. Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Ahmet K. ve yanında bulunan yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Kazanın mesai saatinin başladığı vakitlerde gerçekleşmesinden dolayı ise E5 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan yolcu minibüsünün olay yerine gelen trafik çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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