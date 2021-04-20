E-7T HİK uçağı, ilk defa bir NATO ülkesi hava sahasında görevi icra etti



- NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. Görev 16 Nisan’da Romanya havasında gerçekleşti. Roman Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı da yapıldı. Öte yandan, Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya’da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon’a tespitlerin bildirimi sağlandı.



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