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E-5 Tuzla’da kontrolden çıkan lüks cip takla attı: 2 yaralı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
E-5 Tuzla’da kontrolden çıkan lüks cip takla attı: 2 yaralı

E-5 Tuzla’da kontrolden çıkan lüks cip takla attı: 2 yaralı

Takla atan araç

Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Yoldan ve trafik detay
-Olay yerindeki ekipler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 karayolu Tuzla mevkiinde ilerleyen lüks cip kontrolden çıkarak bir anda takla attı. Yol ortasında ters yatan cipten yaralı çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Kaza, E-5 karayolu Tuzla mevki İstanbul istikametinde saat 10.00 sularında meydana geldi. 34 EA 961 plakalı Land Rover marka lüks cip sürücüsü Nuh Mehmet Özdemir(56) iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip takla atarak yolda ters yattı. Cip içerisinde bulunan Nuh Mehmet Özdemir(56) ile oğlu Rahan Özdemir(25) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Takla atıp ters vaziyette kalan cip, yolda trafiğin aksamasına neden oldu. (CGK-
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