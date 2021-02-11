E-5'te üst geçitte intihar girişiminde korku dolu anlar

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Kendini üst geçitten sarkıtarak intihar girişiminde bulundu İSTANBUL



- Büyükçekmece E-5 üst geçitten akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan bir adam kendini köprüden aşağıya sarkıtırken ikna çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 karayolunda metrobüs üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir adam, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adam uzun süre kendini üst geçitten aşağıya sarkıttı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yapılan ikna çalışmaları süresinde trafikte de bir süre aksamalar meydana geldi. Uzun süren çalışmalar sonucu intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edilerek sağlık kontrolü ardından ifade için polis merkezine götürüldü. Yaşanan anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.



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