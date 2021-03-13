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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
E-5’te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

E-5’te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kazanın ilk dakikaları İBB cep kamerası görüntüleri

Hastane Trafik Kazası Kamera Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Kaza yapan sürücülerin tartışmasından görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü

( İSTANBUL )- 8 kişinin hafif yaralandığı trafik kazasında E-5’te trafik yoğunluğu oluştu- Kazaya karışan sürücüler birbirleri ile tartıştı İSTANBUL

- E-5 karayolu Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkiinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada servisteki 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araç sürücülerinin tartışması da kameralara yansıdı. Kaza saat 07.00’da Esenyurt İlçesi OSB Mahallesi Güzelyurt Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sinan Ceyhan idaresindeki servis minibüsü sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 DY 142 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralandı. 8 kişi hafif yaralandı, trafik yoğunlaştı Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza etkisiyle E-5 Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan sürücüler birbiri ile tartıştı Kazaya karışan araç sürücüleri daha sonra birbirleri ile tartışmaya başladı.
Araç sürücülerinin tartışması da kameralara yansıdı. Meydana gelen kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
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