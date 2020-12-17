Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
E-5'te motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ölü

E-5'te motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ölü

kaza yapan araçlar

Ticari Taksi Polis Hastane Emniyet Şeridi Motosiklet Sürücüsü 

-olay yeri
-yerlerdeki kum
-polisler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 karayolu Kartal mevkiinde arıza yaptığı gerekçesiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan ticari taksiye, seyir halinde olan motosiklet hızla çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken taksi sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, E-5 karayolu Kartal mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü İsmail K. aracının arıza yapması sebebiyle emniyet şeridine girerek aracını durdurdu. O sırada yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Yunus Y. park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Y. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Taksi sürücüsü İsmail K. ise olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement