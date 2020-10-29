E-5’te mahsur kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı

-Mahsur kalana araçlar

-Aracın itilmesi

-Su baskını anında cep tel görüntüsü

-röportaj

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- E-5’te şiddetli yağışta mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri araçları yaklaşık 600 metre iterek yolu açtı. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde biriken suda 4 araç mahsur kaldı. Yolda kalan araçların içinde mahsur kalanları ise A bölge Trafik Amirliği'ne bağlı ekip kurtardı. Olay yerine çekici çağıran polis memurları araç içerisinde bulunan kadın ve çocukları olay yerine gelen çekiciye bindiren polis memurları daha sonra araçları tek tek çekicilere yükledi. Bu sırada yolda uzun araç kuyrukları oluşunca son kalan aracı ise itmeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen bir otobüsten inen vatandaş da polis ekiplerine yardım etti. Aracın boş bir alana alınmasının ardından E-5’te trafik normale döndü. Yolda kalan aracın sürücüsü ise "Biz suyu gördük ama yüksek değil geçeriz diye düşündük ama su yüksekmiş mahsur kaldık" dedi.





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