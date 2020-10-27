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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
E-5’te korkutan yangın

E-5’te korkutan yangın

Vatandaşların müdahalesi

Polis Otobüs Yangını Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Yangın Tüpü 

-Yangın tüpleriyle söndürme çalışmaları
-İtfaiye detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Sefaköy mekiinde meydana gelen otobüs yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın çevrede bulunan diğer sürücülerin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın 10:20 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre boş bir şekilde bakıma giden İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Dumanları gören otobüs şoförü hemen aracı sağa çekerek araçtan indi ve yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı.
Yangını gören diğer araç sürücüleri de hemen araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle otobüse müdahale etti. Yangın vatandaşların çabası sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Bu sırada itfaiye ve polis ekiplerine de haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otobüste bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle E-5 yan yolda trafik meydan gelirken otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor (VK-ÖFA
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