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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
E-5'te kontrolden çıkan kamyon 2 otomobile çarptı

E-5'te kontrolden çıkan kamyon 2 otomobile çarptı

Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Sağlık Ekibi Trafik Yoğunluğu Hafriyat Kamyonu Direksiyon 


- Beylikdüzü Avcılar istikametinde E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
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