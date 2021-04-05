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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada

E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada

Kadıköy ftp klasöründe

Trafik Kazası Kamera Zincirleme Kaza Araç İçi Kamera Direksiyon 

-Aracın ilerlemesi
-Aracın frene basıp kayması
-Arkadan gelen aracın manevrası

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)- Önünde duran araçlara çarpmamak için frene asıldı, bariyerlere çarptı İSTANBUL

- E-5 karayolu Maltepe mevkiinde sol şeritte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önünde duran otomobilleri geç fark ederek frene aniden asıldı. Sürücü, önünde duran araçlara çarpmaktan kurtulsa da aracının hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü de son anda frene basıp manevra yaparak önünde kayan araca çarpmaktan kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı. Olay, E-5 karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz Cuma günü saat 10.10 sıralarında yaşandı. Karayolu üzerinde sol şeritte hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araçların durduğunu geç fark ederek aniden frene asıldı. Sürücü, önünde duran otomobillere çarpmaktan kıl payı kurtulsa da direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücünün önünde sırayla duran otomobillere çarpmaması adeta zincirleme kazayı önledi. Bariyerlere çarpan otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de olayı son anda fark ederek frene bastı ve sağ şeride manevra yaptı. Adeta faciadan dönülen kaza anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. (CGK-
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