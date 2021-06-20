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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı kamerada

E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı kamerada

Gelin arabasının önünü kesen çocuklar

Yarış Kamera Düğün Sezonu 

-Yolda bekleyen çocuklar
-Diğer çocukların dövülmesi
-detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kendilerini gelin arabalarının önüne attılar İSTANBUL

- E-5 karayolunda çocukların, gelin arabalarının önüne atarak para almak için uğraştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Gelin arabalarının önüne atlayarak hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan çocuklar, kameralara yansıdı.Korona virüs önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğünlerin vazgeçilmezi gelin araçları da trafiğe çıkınca bahşiş terörü de yeniden başladı.
E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde gelin arabalarından bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar hem kendilerini, hem de sürücüleri tehlikeye attı. Küçükçekmece Belediyesi Nikah Dairesi ve Avcılar yönüne giden gelin arabalarının önüne kendilerini atan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Canlarını hiçe sayarak araçların önüne atlayan, bahşiş alamamaları halinde kaputa ve kapıya asılarak sürüklenen çocuklar, kameralara yansıdı.
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