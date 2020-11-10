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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
E-5'te Ata'ya saygı duruşu

E-5'te Ata'ya saygı duruşu

Araçlarından inen sürücüler

Saygı Duruşu 

-Köprüde duran vatandaşlar
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- Atatürk vefatının 82’inci yıl dönümünde anıldı İSTANBUL

- Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümünde Saatler 09.05'i gösterdiği anda İstanbul D-100 Karayolunda hayat durdu. Araçlarından inen vatandaşlar korna çalarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunan sürücüler ise havadan görüntülendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümünde İstanbul’da hayat 1 dakikalığına durdu. Saatler 09.05 olduğunda D-100 Karayolunda sürücüler, araçlarından inerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Avcılar'da aracını durduran ve saygı duruşuna geçen vatandaşlar ise havadan drone ile görüntülendi. Siren sesinin ardından saygı duruşunu sonlandıran sürücüler, araçlarına binerek yollarına devam etti. (CS-HK-
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