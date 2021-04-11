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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
E-5 Karayolunda feci kaza... Otomobilin çarptığı adam bariyerde asılı kaldı: 1 ölü

E-5 Karayolunda feci kaza... Otomobilin çarptığı adam bariyerde asılı kaldı: 1 ölü

KAZADAN DETAY

Polis Sağlık Ekibi 

-KAZA YAPAN ARAÇ DETAY
-EKİPLERDEN DETAYLAR
-GENEL DETAYLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Karayolu’nda seyir halindeki bir araç, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kazaya karışan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay akşam 21.00 saatlerinde E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. 34 DVK 689 plakalı otomobil seyir halinde giderken, üst geçidin 50 metre ilerisinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazaya karışan yaya olay yerinde can verirken araç ise kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili ekipler geniş çaplı inceleme başlattı. (VEG-Mİ
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