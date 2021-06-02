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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Polis Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-E-5 Karayolu'nda kaza sonrası oluşan trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın hasar gördüğü kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay, saat 23:00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan 5 araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri güvenlik amaçlı 3 şeridi trafiğe kapatarak trafik akışını yan yol üzerinden sağladı. 5 aracın hasar gördüğü kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (MEA-
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