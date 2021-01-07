Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı

E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı

Motosikletlinin seyretmesi

Polis Kamera Direksiyon 

-Araçların arasından geçmesi
-Aracın motosikletliye çarpması
-Motosikletlinin yere savrulması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkisinde otomobille seyreden bir maganda, trafikte tartıştığı motosikletliye çarparak kaçtı. Olay anı kask kamerasına yansırken, yere savrularak yaralanan motosikletli polise giderek şikayette bulundu. Olay, dün saat 20.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda 34 BCG 955 plakalı motosikletle seyir halinde olan Rıfat Ateşoğlu (25) sinyal vermeden önüne kıran sürücüsüyle sözlü olarak tartıştı. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından Ateşoğlu yoluna devam ederken, tartıştığı bir sürücü takibe başladı.
Tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı Takip devam ettiği esnada araçların arasında “makas” atmaya başlayan sürücü, direksiyonu Ateşoğlu’nun üzerine kırdı. Çarpma sonucu Ateşoğlu yere savrularak yaralandı. Sürücü olayın ardından kaçtığı ve genç motosikletlinin ölümden döndüğü kaza ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis maganda sürücünün peşinde Kazanın ardından Ateşoğlu, Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine çarpan 34 YN 0816 plakalı araç sürücüsü hakkında “kasten yaralama” suçundan ifade vererek şikayette bulundu. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı