Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
E-5 Karayolu’nda sağanak kazası: 1 yaralı

E-5 Karayolu’nda sağanak kazası: 1 yaralı

Yaralı sürücü

İlk Müdahale Sağanak Yağış Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Ambulansa götürülmesi
-Oluşan trafik
-Sürücünün motosikleti
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -Özel)- Okmeydanı mevkisinde yağış nedeniyle kayan motosikletli yaralandı İSTANBUL

- E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kayan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kaydıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin üzerindeki sürücü yere savrularak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle karayolunda meydana gelen trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı