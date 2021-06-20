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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
E-5 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı

E-5 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı

Alev alev yanan otomobilin trafik kamerasından görüntüsü

Polis Kamera Polis Ekipleri Yükselen Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Oluşan trafikten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken otomobilde büyük hasar oluştu. Olay, saat 23:00 sıralarında E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan araç sürücüsü motor kısmında alevler yükselen otomobilden kendini dışarıya atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını durdururken itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken otomobilde büyük hasar oluştu. Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda küle dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin yolu açmasıyla trafik akışını normale döndü. (MEA- MB-
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