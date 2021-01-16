E-5 Karayolu beyaza büründü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kar yağışı İstanbul’un bir çok noktasında etkili olurken, E-5 Karayolu beyaza bürünmeye başladı.

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışı kentin bir çok noktasında etkili olmaya başladı.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karlı günü evlerinde geçirirken, Büyükçekmece. Kısıtlama nedeniyle yollardan çok az araç geçmesi ile yol beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor. (MD-ZA-



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