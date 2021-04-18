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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

Yoldan görüntü

Kamera Motosiklet Sürücüsü 

-Motor kaldırma şovundan görüntü
-Makas atmalarından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Biri plakalı diğeri plakasız olan motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak tehlikeye davetiye çıkardılar İSTANBUL

- E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular. Motosikletlerinin önlerini kaldıran sürücülerin tehlikeleri anları ise kameraya yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar. Önce ön kaldırdılar sonra makas attılar E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü.
Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.

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