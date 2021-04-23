Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
E-5 Haramidere’de trafik kazası: 2 yaralı

E-5 Haramidere’de trafik kazası: 2 yaralı

Olayın ilk anları cep telefonu kamerası

Polis Hastane Trafik Kazası Kamera Cep Telefonu 

-Araçlardan görüntü
-Ambulansta ve polisten görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kaza nedeniyle trafik Avcılar istikametinde durma noktasına geldi İSTANBUL

- Beylikdüzü Haramidere E-5 aniden yavaşlayan araca, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kaza, Haramidere E-5 yanyol mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GM 6000 plakalı araç, 34 OG 8418 plakalı araca aniden yavaşlaması nedeniyle arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücü de yaralandı. Sürücülerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Avcılar istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Polisin araçları çekici vasıtasıyla yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement