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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buluyor

- Düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buluyor

Göçmenlerden görüntü

Hastalık Kaçak Umut Yolculuğu Akalan İnsan Kaçakçıları 

-Kaldıkları yerden görüntü
-Rahmetullah Kurbani röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- İnsan kaçakçıları tarafından korona virüs salgınına rağmen Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır’da son buldu. Birçoğu salgından habersiz olan göçmenler, uyarılarla maske takıp sosyal mesafeye dikkat ediyor. Afganistan'daki savaştan ve işsizlikten kaçan düzensiz göçmenler önce İran’a oradan da insan kaçakçılarıyla anlaşarak kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Yaşları 15 ile 35 arasında değişen düzensiz göçmenler, ailelerini bırakıp bir umutla buralara kadar geliyor. Kimisi ülkesinde korona virüs olmadığını söylerken, Türkiye’ye gelenler de uyarılarla maske takıyor. ''Korona virüs bizim memlekette yok, haberimizde yok'' Afganistan’dan 12 gün önce gelen 2 çocuk babası 30 yaşındaki Rahmetullah Kurbani, çocuklarının Afganistan’da olduğunu söyledi.

Kurbani, ''İş olmadığından biz de mecburen buraya gelmek zorunda kaldık. 12 gün oldu, kaçak yollardan geldik. Korona virüs bizim memlekette yok, haberimiz de yok. Buradaki arkadaşların da hastalıktan haberi yok, ne olduğunu da bilmiyorlar zaten. Biz sadece hayata tutunmaya çalışıyoruz. Yakalanan arkadaşlar varsa da biz bilmiyoruz'' dedi.
(RK-YRT
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