Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı

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( TEKİRDAĞ )- Edirne'den İstanbul'a gitmeye çalışan 2 araba dolusu göçmen yakalandı TEKİRDAĞ



- 2 ticari taksi ile Edirne'den İstanbul'a gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen Tekirdağ'da yakalandı. Ticari taksi sürücüsü 2 kişi gözaltında alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ticari taksiyi takibe aldı. Yapılan takip ve çeşitli çalışmalar sonucu Edirne güzergahını kullanarak İstanbul istikametine göçmen sevkiyatı yapan 59 T 0294 plakalı ve 59 T 0144 plakalı 2 ticari taksi Karadeniz Mahallesi Yağcı bağlantı yolu üzerinde durduruldu. Her iki araç içerisinde yapılan kontrollerde toplam 11 erkek Pakistan uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Araç sürücüleri Y.I. ve S.G.'de gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Düzensiz göçmenler Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde Sağlık kontrolünde geçirildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edilecek.

