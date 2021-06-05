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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Düzceli çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu

Düzceli çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu

Miniklerin standından görüntü

Yardım Kampanyası İsrail Düşünür Saldırı 

-Miniklere yardım parası veren sürücülerden ve vatandaşlardan görüntü
-Miniklerin yaptıkları bilekliklerden görüntü
-Kampanyanın fikir sahibi Hatice Feride Kazak ile röportaj

( DÜZCE -ÖZEL)- Gördükleri haberlerden etkilenerek, kampanya başlattılar- Düzceli çocuklar, İsrail saldırılarında mağdur olan yaşıtları için bileklik satıyor DÜZCE

- İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların haberlerinden etkilenerek yardım kampanyası başlatan Düzceli çocuklar, sattıkları el emeği bileklerin gelirini Filistinli çocuklara gönderecek. Düzce'de yaşayan 5 çocuk, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların haberlerinden etkilenerek yardım kampanyası başlattı. Filistinli çocukların bir nebze de olsa yüzünü güldürmek ve 'yanındayız' mesajını vermek isteyen Düzceli çocuklar, el emeği yaptıkları bilekleri satma kararı aldı. Oturdukları sitenin önüne stant kuran çocuklar, yoldan geçen vatandaşlara bileklik satıyor. Minikler, elde ettikleri gelirleri İsrail saldırılarında mağdur olan çocuklara göndermeyi planlıyor. "Parayı Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz" Filistinli çocukların katledildiğini söyleyen Hatice Feride Kazak (12), "İsrail’in, Filistinli kardeşlerimizi katlettiğini gördük. Arkadaşlarımızla, 'neler yapabiliriz?' diye düşünürken aklımıza yaptığımız bileklikler geldi. Burada yaptığımız bilekleri satıyoruz. Bilekliklerin parasını Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz. Sağ olsun herkes yardım ediyor. Allah herkesin yardımlarını kabul etsin" dedi.

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