Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce-Zonguldak yolu çöktü

Düzce-Zonguldak yolu çöktü

Drone görüntüsü

Güzergah Jandarma Karya Köy Yolları Tonaj 

-Yetkililerin incelerken görüntüsü
-Çöken yolun görüntüsü
-detay

( DÜZCE -DRONE)- Araç trafiğinin olmaması faciayı önledi- Heyelanın korkutucu boyutu gün ağırınca ortaya çıktı DÜZCE

– Düzce Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamın çöktü. İki şeritli yol kayboldu.Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak karayolu çöktü. Bölgede meydana gelen aşırı ağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi. Ardından ise yağışında devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca’dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü. Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca daha da ortaya çıktı. Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.Küçük araçlar köy yollarına büyük araçlar ana yollara yönlendiriliyorBölgede meydana gelen çökme nedeniyle trafik köy yollarına yönlendirildi. Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Heyelan sonrasında yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement