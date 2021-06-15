DÜZCE - Yoğun yağışla birlikte tek katlı metruk müstakil evin bir kısmı çöktü
- Çöken evden görüntü Düzce 'de yoğun yağışla birlikte tek katlı metruk müstakil evin bir kısmı çöktüDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde tek katlı metruk müstakil evin bir bölümü çöktü.İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi, Derviş Hasan Sokak mevkiinde bulunan Neşe Şen'e ait metruk müstakil evin altındaki toprak yoğun yağış sebebiyle kaydı. Kaymanın etkisiyle evin bir kısmı çöktü.Gürültü üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, evin boş olduğu belirlendi.
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