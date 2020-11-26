DÜZCE - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

- Kent merkezinden sis görüntüleri - Siste ilerleyen araç ve vatandaş görüntüleri Düzce 'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyorDÜZCE (AA) - Düzce 'de kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri, Düzce - Kalıcı Konutlar bağlantı yolu, D - 655 kara yolu ile D - 100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.İşlerine gitmek için yola çıkanlar ise sis yüzünden zor anlar yaşadı.Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu noktalarda önlem alırken sürücüleri dikkatli ilerlemeleri, yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.Bölgede sisin öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım