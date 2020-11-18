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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE - Yoğun sis etkili oluyor

- Anadolu Otoyolunda siste ilerleyen araçlardan görüntülerDÜZCE (AA) - Düzce kent merkezinde de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce - Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D - 655 kara yolu, D - 100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.Geceden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Sis nedeniyle araçlar trafikte seyretmekte güçlük yaşarken, bazı sürücüler araçlarının flaşörlerini yakarak seyretti.Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Türkler Bild 

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