Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Yangında samanlık yandı, ev hasar gördü

DÜZCE - Yangında samanlık yandı, ev hasar gördü

- Yanan ev ve samanlıktan görüntüler - Yangın söndürme çalışmaları Düzce 'de çıkan yangında samanlık yandı, ev hasar gördüDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yandı, iki katlı evde hasar meydana geldi. Ören köyünde Aydın Türedi'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Türedi'ye ait iki katlı evin çatısına sıçradı. Vatandaşlar, yangını kontrol altına alamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Cumayeri İtfaiyesi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Hafif şekilde dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale geldi, evin çatısı ve ikinci katında hasar oluştu.

Bild Samanlık Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement