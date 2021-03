-otobüslerden denetim

-Düzce Valisi Cevdet Atay ile röp.



( DÜZCE ) - Düzce Valisi Atay: "Kentin rengini bir an önce değiştirmeliyiz"- Turuncu şehirler arasında yer alan Düzce’de vaka sayıları stabil ilerliyor DÜZCE



- Korona virüs haritasına göre yüksek riskli iller arasında turuncu renk ile yer alan Düzce'de, Vali Cevdet Atay işlek noktalarda incelemelerde bulunarak vatandaşlara, "Düzce'nin rengini bir an önce değiştirmeliyiz" uyarısında bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, tematik denetim modeli ile il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Vali Atay, son olarak terminal noktasında işletmeciler ve yolcular üzerinden denetim gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni vaka sayılarına göre stabil devam eden Düzce’de, turuncu renkli iller arasından mavi iller arasına geçilmesi için çalışmalarda sürdürülüyor. "Rengimizi değiştirmemiz gerekiyor" Vatandaşların kurallara uyması ile vaka sayılarının aşağıya ineceğini belirten Vali Atay, "Bu hafta boyunca her gün farklı alanda denetimlerimizi arkadaşlarımız ile beraber yapıyoruz. Bugünde terminal denetimlerimizde yolcularımızın HES kodu ile otobüslere bindiğini gördük ve mutlu olduk. Vatandaşlarımız sağ olsun kurallara uyuyor. Bu kurallara uymak bizim ilimizin rengini değiştirecek. Şu anda stabil gidiyoruz. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Bizim bir an önce rengimizi değiştirmemiz gerekiyor. Şu anda turuncu olan rengimizi hızlı bir şekilde önce sarıya sonrada, maviye döndürmek Düzce'mizin elinde. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen herkes kurallara uysun. Bu işin başka çaresi yok. Bireysel olarak biz denetimlerimizi yapıyoruz ama asıl insanların kendi öz denetimlerini yapmaları büyük önem arz ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın şimdiye kadar gösterdikleri duyarlılığı aynı şekilde göstermelerini istirham ediyorum. Bütün mesele kurallara uymakla geçiyor. Şu anda bizim ilimizin verisi 55.60 gibi bir rakamımız var. Çokta rakamlara boğulmak istemiyoruz ama bütün mesele kurallara uymaktan geçiyor. Söyleyeceğimiz en önemli konu bu. Herkes kurallara uyacak başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Vali Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

