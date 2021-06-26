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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

DÜZCE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi - Sınava giriş yapan öğrenciler - Sınava yetişemeye çalışan öğrencilerDÜZCE - Düzce 'de, YKS ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid - 19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bazı adayların geç kaldığı ve sınava alınmadığı görüldü.
Öğrencilerin velileri de okul dışında heyecanlı bekleyiş içinde olduğu görüldü.

Tedbirler Sınav Kullar Öğrenciler 

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