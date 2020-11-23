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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Traktör şarampole devrildi: 3 yaralı

DÜZCE - Traktör şarampole devrildi: 3 yaralı

- Kazada ağır yaralanan kadının acil servise getirilişi Düzce 'de traktör şarampole devrildi: 3 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Köy içindeki orman yolu mevkisinde plakası öğrenilemeyen Faik A'nın (33) kullandığı traktör, 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile traktördeki Adem (34) ve Tülay O. (48) yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Adem ile Tülay O'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Acil Servis Hastane Sağlık Ekipleri 

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