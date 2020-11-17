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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Trafik kazası: 3 yaralı

DÜZCE - Trafik kazası: 3 yaralı

- Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Olay yerinden görüntülerDÜZCE (AA) - Düzce 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 81 AF 261 plakalı Resul S. idaresindeki otomobil, Düzce - Bahçeşehir bağlantı yolunda METEK - TOKİ kavşağında Yavuz A. yönetimindeki 81 DF 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada Yavuz A, Resul S. ve onunla aynı otomobilde bulunan Eren B. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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