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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
DÜZCE - Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

DÜZCE - Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlar - Polis ekiplerinin incelemeleri Düzce 'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.D - 010 kara yolunda Akçakoca yönünde seyreden Suat Alkan (26) idaresindeki 54 HC 054 plakalı otomobil, Sapak mevkisinde önünde ilerleyen Erkan Kulak yönetimindeki 34 KM 5508 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Otomobil sürücüsü Alkan, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Alkan, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.Tır sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

İlk Müdahale Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri 

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