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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı

Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı

- Kaza alanından görüntüler

Lyon Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil Trol 

-- Kaza yapan araçlardan görüntüler
-- Ekiplerin çalışmaları

( DÜZCE )- 6 lüks otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı DÜZCE

- TEM otoyolu Ankara istikameti büyük Melen mevki’inde meydana gelen iki ayrı kazada 6 lüks araç birbirine girdi. Toplam değerleri 1 milyonun üzerinde olan araçların ağır hasar gördüğü kazada TEM otoyolu Hendek gişelerden kapatıldı. Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesimi Büyük Melen mevki’inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Araçlardan dökülen mazot, yağışla birleşince yolu kayganlaştırdı. Yolda durmakta zorlanan Volkswagen marka 34 BTP 062 plakalı otomobil, Volvo marka 34 ZK 6474 plakalı otomobil, BMW marka 35 ACG 359 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeye Volkswagen marka cipin aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazadan şans eseri yaralanan olmazken emniyet ekipleri trafiği yavaşlattı. 112 Acil sağlık ekipleri de kaza yapan otomobillerin sürücülerini ve otomobillerde bulunanları kontrol etti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda araç kuyruğu oluştu. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ikinci bir kaza daha meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Toplam değeri 1 milyonun üzerinde olan lüks araçların ağır hasar gördüğü kaza sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine Hendek’ten kapatıldı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılacak. (GY-NSO-Y)
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