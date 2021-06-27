DÜZCE - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

- Kaza yerinden drone ile çekilmiş görüntüler - Devrilen tırdan görüntüler - Yaralının ambulansa sedye ile taşınması Düzce 'de talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'de devrilen talaş yüklü tırın şoförü yaralandı.Aydın K. idaresindeki 81 AB 910 plakalı talaş yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde devrildi.Kazada şoför Aydın K. araçta sıkıştı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralı şoför, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.
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