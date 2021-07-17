DÜZCE - Sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
- Sondaj kuyusuna düşen köpek - Köpeğin kurtarılma anı Düzce 'de sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardıDÜZCE (AA) - Düzce 'de sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Merkeze bağlı Duraklar köyünde sondaj kuyusu içerisinde yavru köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan köpeği ip yardımıyla kuyudan çıkardı.Kuyu etrafında yavrusunun kurtarılmasını bekleyen anne köpek, daha sonra yavrusunu alarak uzaklaştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım