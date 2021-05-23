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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
DÜZCE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

DÜZCE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Anıtpark Meydanı - Cedidiye Meydanı - Bulvar CaddesiDÜZCE - Düzce 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Düzce 'de kısıtlama kapsamında kent merkezindeki sessizlik devam ediyor.Kentin normal zamanda en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı'nın boş kaldığı gözlemlendi.Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayanların sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Hafta Sonu Koronavirüs Trol 

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