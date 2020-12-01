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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Sokağa çıkma kısıtlaması

DÜZCE - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kentin en işlek caddelerinden görüntüler - Kentteki 15 Temmuz Parkından görüntüDÜZCE (AA) - Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 21.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Anıtpark ve Belediye Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetledi.

Gesi 

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