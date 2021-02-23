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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor

DÜZCE - Sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor

- Emekli öğretmen Mehmet Berber ile röportaj - Sahil temizliğinden detaylar Düzce 'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor - Mehmet Berber: - "Çevre temizliği çok önemli. Hiç kimse temizlik yaptığı için küçük düşmez"DÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Berber, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak için kendi imkanlarıyla plaj temizliği yapıyor.İlçenin mavi bayraklı plajlarından Çuhallı'da, dalgaların sürüklediği plastik ve metal atık, ayakkabı, ağaç parçaları ve yosunları gören emekli öğretmen Berber, tırmıkla temizlik çalışması gerçekleştiriyor.Mehmet Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Plajlardaki atıklardan rahatsız olduğunu belirten Berber, "Görüntü kirliliğini sevmiyorum.Plajların temizlenmesine katkım olunca mutluluk duyuyorum. Çevre temizliği çok önemli. Hiç kimse temizlik yaptığı için küçük düşmez." diye konuştu.
Berber, her duyarlı vatandaşın çevreyi temiz tutması gerektiğini vurguladı.

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