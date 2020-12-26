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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü

Düzce’nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü

Düzce boş sokaklardan görüntü

Hafta Sonu Güvenlik Güçleri Kalaba Alabalık 

-otobüslerden görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Dördüncü kez Düzce'de sokaklar hafta sonu bomboş kaldı DÜZCE

- Düzce’de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Düzce’nin en kalabalık meydan, cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse kalmadı. Fırın, lokanta ve eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Düzce’nin en kalabalık cadde ve sokaklarında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının 4’üncüsünde sokaklar sessizliğe büründü. Düzce Belediyesi ise kısıtlamadan muaf olan kişiler için her yarım saatte bir hatlara otobüs koydu. Ayrıca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
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