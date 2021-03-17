Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Kurtsuyu köyüne Kovid-19 artışı nedeniyle giriş ve çıkışlar 10 gün sınırlandırıldı

DÜZCE - Kurtsuyu köyüne Kovid-19 artışı nedeniyle giriş ve çıkışlar 10 gün sınırlandırıldı

- Köy girişinden detaylar - Köy girişinde bekleyen Jandarma ekiplerinden detaylar Düzce 'de Kurtsuyu köyüne Kovid - 19 artışı nedeniyle giriş ve çıkışlar 10 gün sınırlandırıldıDÜZCE (AA) - Düzce Valiliğince, Kurtsuyu köyü sınırlarından kara yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların bugünden itibaren 10 günlük süreyle geçici olarak sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan toplantıda, Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.Vaka ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle bir yerleşim yerinde kısıtlama kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Kovid - 19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla tedbiren Kurtsuyu köyü sınırlarından kara yoluyla yapılacak tüm giriş, çıkışların bugünden itibaren 10 günlük süre için geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:"İstisnai durum olarak çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan belgelerini ibraz etmek şartıyla, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, il merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına, köyde yaşayan kişilerin bu süre içerisinde ev izolasyonuna alınmasına ve temel gıda ihtiyaçlarının para alışverişi ve temastan kaçınılarak Vefa Sosyal Destek ekiplerince yapılması kararlaştırılmıştır."

Alışveriş Sayılar Kamu Görevi Toplantı Yazılı Açıklama 

loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement