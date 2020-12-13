Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
DÜZCE - Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE - Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiyenin toz silosundaki yangını söndürme çalışması Düzce 'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldüDÜZCE (AA) - Düzce 'de bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolu üzeri Şaziye köyü mevkisindeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangının kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Çilimli belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile sağlık, jandarma, polis ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından silodaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.

Polis Fabrika Jandarma Bild Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement